Üniversitelerden ‘kurtuluş’ mesajı

İzmir
'deki Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Dr. Saffet Köse
, 9 Eylül İzmir
'in işgalden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. DEÜ Prof. Dr. Nükhet Hotar, mesajında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin, İzmir'de verilen kurtuluş mücadelesinin ve yazılan şanlı tarihin taçlandığı gün olan '9 Eylül'ü gururla taşıdıklarını vurguladı. Hotar, "Milli Mücadele döneminde düşman askerine ilk ve son kurşunu atan güzel İzmir'imizin 9 Eylül Kurtuluş Gününü kutluyor; bu toprakları bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise, "9 Eylül, yaklaşık 937 yıllık Türk şehri olan İzmir ve biz İzmirliler için önemli bir dönüm noktasıdır. 9 Eylül ve İzmir aynı zamanda ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için de son derece önemlidir. Başlangıçtan itibaren Milli Mücadele'nin odak noktası olan İzmir, ülkemizin işgalden kurtuluşunun sembolü olmuştur. İzmir, aynı zamanda bağımsız vatan üzerinde müstakil bir millet olarak varlığımızı devam ettirmemize imkân sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda da önemli rol oynamıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak, bu duygu ve düşüncelerle, 96. yıldönümünde 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman İstiklâl Harbi şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" diye konuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, "Vatan, millet sevgisinin, bağımsızlık aşkının ve ülke mirasının en güzel örneklerinden biri olan 9 Eylül tarihi, aynı zamanda şanlı bir geçmişin simgesidir. Güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan toprakları için canı pahasına savaşan aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor; tüm İzmirlilerin ve Ege Üniversitesi Ailesinin değerli üyelerinin 9 Eylül Kurtuluş Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.