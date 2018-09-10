Selçuk uyumadı

SELÇUK'UN düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı nedeniyle düzenlenen 49. Selçuk Efes Festivali'nin beşinci günü renkili görüntülere sahne oldu. Kültür, sanat ve sporu UNESCO kenti Selçuk'ta birleştiren festivalin beşinci günü etkinlikleri kapsamında, Selçuk Pazaryeri'ndeki 8. Uluslararası Artemis Ephesia Cimnastik Festivali ile başladı. Ardından Selçuklular kurtuluş coşkusunu bir müzik ziyafeti ile taçlandırdı. Ümit Besen ve Pamela beraber ve sola şarkılarıyla Selçuklular'a güzel bir gece yaşattı. Ümit Besen'in 'Tahta Masa', 'Okul Yolu', 'Islak Mendil', 'Nikah Masası' gibi hafızalarda yer edinen şarkılarıyla geçmişe yolculuk yapan Selçuklular, son dönemde arabesk parçalara yaptığı coverlarla dikkat çeken Pamela'nın şarkılarıyla da coştu. Şarkılarıyla kuşakları birleştiren Pamela ve Ümit Besen son dönemde büyük beğeni toplayan 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi' şarkısını Selçuklular hep bir ağızdan söyledi.

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