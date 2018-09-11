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’de ziyaretçilere terör bilgilendirmesi

Terörle Mücadele Şubesi’nin 87. ’de stant açtı. Emniyet güçleri, standı ziyaret edenlere, terör ve çeşitli suçlarlarla ilgili bilgilendirme yapıyor

Giriş Tarihi: 11.9.2018
İEF’de ziyaretçilere terör bilgilendirmesi
87. kez kapılarını açan Enternasyonal Fuarı'nda stant kuran İzmir emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Terör uzmanları, suç odaklarının ya da terör örgütlerinin gerçekleştirebileceği eylemlere karşı vatandaşın 'görmelerini, duymalarını ve teröre hayır diyebilmelerini' sağlamaya yönelik olarak başlatılan 'Görüyorum, Duyuyorum, Söylüyorum' isimli sosyal sorumluluk projesi hakkında vatandaşı bilgilendirerek broşürler dağıtıyor. Ergenlik döneminde, terör örgütlerinin propagandasına maruz kalan bireylerde gözlemlenen fizyolojik ya da psikolojik değişimler hakkında aileler bilgilendiriliyor. Ekipler, ebeveynleri, çocukları üzerinde benzer değişimler gözlemlerse, buna karşı önlem almaları ve kendileriyle iletişime geçmeleri konusunda uyarıyor.

BÜYÜK ILGI GÖRÜYOR
Olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten uzmanlar, 'Görüyorum, Duyuyorum, Söylüyorum' projesine vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.
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İEF’de ziyaretçilere terör bilgilendirmesi
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