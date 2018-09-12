Doğuma giderken kazada can verdi

İzmir
'de 9 aylık hamile Ayşe Demir
'in (22) dün sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Ayşe Demir, eşine doğum için hastaneye gitmeleri gerektiğini söyledi. Ayşe Demir ve eşi Vahaç Demir
, otomobillerine binerek hastaneye gitmek için yola çıktı. Vahaç Demir'in kullandığı 35 GHP 51 plakalı araç Konak İlçesi'nde Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı. İki araçta kazanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftine ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. HAYATA TUTUNAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve cinsiyeti öğrenilemeyen bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir çiftinin yakınları, kaza haberini alır almaz Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne koştu. Uzun süre hastane bahçesinde bekleyen yakınlar, acı haberle yıkıldı. Talihsiz kadının eşi Vahaç Demir ise yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Vahaç Demir'in de durumunun kritik olduğu öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle savaş alanına dönen yol araçların kaldırılmasını ardından trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.