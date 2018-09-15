Bandırma’da sel

Balıkesir
'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde önceki gün başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Levent semtindeki iki eve yıldırım isabet etti. Bandırma'dan Erdek'e giden yolcu midibüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi yakınlarında yolda biriken su nedeniyle arızalandı. Midibüsteki 25 yolcu, itfaiye ekiplerince başka araca nakledildi. Sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı, trafikte de aksamalar oldu. CAN KAYBI YOK
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, tıkanan kanalizasyon giderlerinin açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, ilçe merkezindeki çok sayıda esnafın yağıştan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Yoğun yağışta metrekareye 136 litre yağmur suyunun düştüğünün altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu, aynı gün Erdek ve Bandırma'daki programları nedeniyle yoğun yağışı yerinde gözlemledi. Su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini dile getiren Kafaoğlu, şunları kaydetti: "Çok şükür, şimdiye kadar can kaybımız yok. Belediyemize su baskınlarına ilişkin 664 ihbar yapıldı. 28 araç ve 102 personelle aktif çalışıyoruz. Ekiplerimiz ilk olarak selden dolayı mahsur kalan 700'e yakın vatandaşımızı bulundukları yerlerden kurtararak güvenli alanlara taşıdı. Yollarda mahsur kalan araçları kaldırırken; işyeri ve evlerini su basan vatandaşlarımıza BASKİ ve itfaiye ekiplerimiz yardımcı oldular. Sel felaketinden tüm Erdek ve Bandırmalı halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Yazıcı, bunun bir afet olduğunu ve birçok iş yerini su bastığını belirterek, an itibarıyla mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi. Bölgede hasar tespit
çalışmaları sürüyor.