Kirlilik yokmuş!

İç körfezi evsel atıkla kirlettiği İzmir
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numunelerle kanıtlanan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şaka gibi bir açıklama yaptı. İzmir'de, kötü kokunun kaynağının tespiti için geçen hafta İl Sağlık Müdürlüğü'nün Üçkuyular'dan aldığı numune üzerinden yaptığı analizde, üç bakteri türünün değerleri ortalamanın çok üzerinde çıktı. Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Kocaoğlu, "İl Sağlık Müdürlüğü bir değer bulmuş, biz de değer aldık. Biz de 200 metre öbür taraftan değer aldık, kabul edilebilir değerlerin altında çıkıyor" dedi.Koku problemiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kocaoğlu, "Çeşitli nedenler üzerinde çalışıyoruz. Tek bir nedeni yok. Sabaha karşı artıyor, borular boşalınca. Biz çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Su değerlerimiz hem Çevre İl Müdürlüğü tarafından hem diğer kurumlar tarafından hem İZSU tarafından sürekli denetlenmektedir. Bir problem söz konusudur" diye konuştu. İzmir Körfezi'ne zaman zaman doluluktan dolayı pis su tahliyesinin olduğunu belirten Kocaoğlu, "Tahliyenin olduğu yerden alınan değerlerle bize saldırılmaktadır. Çiğli arıtma çalışmıyor mu? Çiğli arıtma 3 faz 24 saat çalışıyor. Biz kentin büyümesini de hesaba katarak, 4. fazın inşaatına başladık. Orada müteahhitlerle konsorsiyumla anlaşmazlık oldu, tekrar ihaleye çıktık. 13-14 ay içinde 4. faz da devreye alınacak" diye konuştu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Körfez suyu ile ilgili çalışması hakkında konuşan Kocaoğlu, "İl Sağlık Müdürlüğü bir değer bulmuş, biz de değer aldık. Biz de 200 metre öbür taraftan değer aldık, kabul edilebilir değerlerin altından çıkıyor" şeklinde konuştu. "IŞINIZI YAPIN"
AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin reklamlarında "Her yer İzmir gibi olsun" sloganını kullandığını belirterek, İzmir'de bazı sorunlar yaşandığını ve bunların çözülemediğini ifade etti. İzmir'in bir deniz şehri olmasına rağmen, deniz kültürüne yabancı bırakıldığını ileri süren Kökoğuz, "İzmir Körfezi'nde 2 bin kat fazla kirlilik oluşmuştur. Bu belgelidir. Lütfen bunun gereklerini yerine getiriniz. Denizdeki canlıları yok etmeyiniz. Sadece siyaset üretmektesiniz. Lütfen işinize gücünüze sahip çıkınız" diye konuştu.