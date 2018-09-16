Kirlilik yokmuş! CHP’li Büyükşehir’in iç körfezi evsel atıkla kirlettiği suçüstü yapılarak kanıtlanırken, Başkan Kocaoğlu şaka gibi açıklamada bulundu. Kocaoğlu: Bize göre körfez suyunun değeri normal

Giriş Tarihi: 16.9.2018