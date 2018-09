Büyükşehir eğitimde kendisinden söz ettiriyor

BUGÜN NELER OLDU

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Ercan Kıvrak İlkokulu'nda öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Zekai Kafaoğlu SYAL'de gençlere seslendi. Türkiye 'de 10 okuldan birisinin Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi olduğunu söyleyen Kafaoğlu eğitim gören öğrencilerin her öğrencinin ideali olan okulda okuduklarına dikkat çekti. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin kurucusu olan Yırcalı ailesinin her zaman okula destek olduğunu ve sahip çıktığını ifade eden Kafaoğlu "Belediye olarak okulunuzu Balıkesir'in yüz akı olarak görüyoruz. Ne isterseniz vermeye hazırız. Gençliğe yatırım yapmayan nesillerin geleceği olamaz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi sizler ulaştıracaksınız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 yıllarına bu ülke sizlerle ulaşacak" dedi.Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin ardından Ercan Kıvrak İlkokulu'nda öğrencilerin mutluluğuna ortak olan ve burada konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Gençlerine yatırım yapmayan milletlerin geleceği olamaz. Balıkesir eğitim ve öğretimde her geçen gün mesafe alan ve kendinden söz ettiren bir il olmaya başladı. Hepimiz sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için çaba sarf ediyoruz, sizlerin hizmetinizdeyiz. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı hayırlı olsun. Okulumuzun ek binası eğitim camiasına hayırlar getirsin " diye konuştu.