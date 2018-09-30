‘Dedikodu değil iş üretmeliyiz’

Balıkesir
Büyüksehir Belediye Baskanı Baskan Zekai Kafaoglu, ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Balıkesir'in Körfez Bölgesi
'ne giden Baskan Kafaoglu, Gönen, Erdek ve Bandırma'yı ziyaret etti. Baskan Kafaoglu, gerçeklestirdigi temaslar ile hem ilçe esnafıyla, hem ilçe yasayanları ile hem de ilçenin yönetici kadroları ile bir araya gelerek ortak akıl ile yönetim anlayısını sürdürüyor. Gönen AK Parti Ilçe Teskilatı'nı ziyaret eden Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu burada Gönen Ilçe Baskanı Erdinç Odabası, Ilçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Gönen ile ilgili olarak Büyüksehir'in hizmetlerine deginen Baskan Kafaoglu, "Gönen'i ve Gönenlileri oldukça önemsiyoruz. Kendi imkânlarımızla yola devam ediyoruz. Balıkesir çok büyük bir cografya ciddi derecede hizmete susamıs bir cografya. Gönül arzu ediyorki, hepsini bir anda bitiresiniz. Ama cografya büyük, imkanlar sınırlı koydugumuz hedefler var. O hedeflere ulasma noktasında çalısıyoruz, gayret ediyoruz. Bazen olumsuzluklarla karsılasıyoruz. Gönen'de karsılastıgımız olumsuzluklardan birisi de tas ocagıyla ilgiliydi. Bandırma'da bir yol sorunumuz var hala asamadık, insallah asacagız. Fen isleri daire baskanımız Ayhan Beyle görüstük o iki köy arasındaki yola malzeme yayacagız. Yarım kalan isler devam etsin dedik" dedi. SICAK ASFALT ATACAĞIZ
Özellikle köy yollarına yapılan sati kaplama asfalt çalısmalarının çok saglıklı bir sistem olmadıgını ve gelecek dönemden itibaren sıcak asfalt çalısmasına agırlık verecekleri müjdesini veren Baskan Zekai Kafaoglu, yapılan çalısmaların bir plan ve program dahilinde devam edecegini dile getirerek sözlerini söyle sürdürdü; "Ama tabiî ki mutlaka bir plan program yapmadan da olmaz. Bu islerin geri dönüsümü ve çevrilebilirligini de hesap ederek yolumuza devam ediyoruz. Finans sorununu çözdük yolumuza devam ediyoruz. Konuyla ilgili bütün alımlar yapıldı, yüklenici firmaya da talimat verildi bir sıkıntımız olmasın istiyoruz, Ama dedigim gibi her sene üzerine koyarak gidiyoruz. Simdi gelecekteki hedeflerimizden birisi de bu sati kaplamalar. Her sene bakım gerektiriyor. Bir sene bakmadıgınız zaman öbür sene yok oluyor. Ama sıcak asfalt kapladıgımız yerlere bakıyorum daha iyi. Önümüzdeki yıllarda sati kaplamayı en asgariye indirerek sıcak asfalt bir de herhalde beton yollar yapılarak çalısmalara devam edecegiz. Çalısmalar kalıcı olmaklı. Çünkü yol yapıyoruz bu sene bir sonraki seneye tekrar gir bir kısır döngüye sebep oluyor bu sefer. Bunu da asacagız yani. Bu sene yine baya bir sıcak asfaltta yaptık bazı yerlere. Üniversite yolu mesela. Yapıldıgı zaman 10- 20 sene arkasına bakmıyorsun. Hem kaynakların daha dogru kullanılması açısından yerinde oluyor hem de bir standardı olmus oluyor. Her sene oraya tekrar dönülmemis oluyor." "İŞ YAPACAĞIZ"
Kibire kapılmadan, dedikodu yapmadan, tefrikaya düsmeden çalısılması gerektiginin altını çizen Kafaoglu, "Bir defa asla fitneye tefrikaya düsmeyecegiz. Dedikodu yapmayacagız. On aydan bu yana gönül belediyeciligi baslattık arkadaslar. Balıkesir bu noktada bir laboratuvar gibi oldu. Genel merkeze ısık oldu. Bir dönem ideolojik belediyecilik anlayısı vardı sonra ak partiyle beraber hizmet ve sosyal belediyecilik görüldü. Artık halkımız hizmet belediyeciligine çok alıstı çok hizmeti gördü hizmetlere doydular. Simdi artık gönüllerine dokunacak gönül belediyeciligi önemli hale geldi. 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk toplantı cumhurbaskanımızın istegi üzerine artık gönül belediyeciligi seferberligine geçiyoruz denildi. Askere gidenlere hayırlı teskereler çantası gönderiyoruz. Hayatına nasıl dokunuyorsun ona bakıyorlar. Ilerleyen zamanlarda bu gönül belediyeciligi noktasına daha çok önem verecegiz ve gönüllere dokunmaya devam edecegiz." ERDEK'E GİTTİ
Gönen'deki temaslarının ardından Erdek ilçesine geçen Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı burada bir dizi sivil toplum örgütü ziyaretinde bulunurken, gerek Erdek Ilçesi'nin gerekse STK'ların sorunlarına iliskin görüs alısverisinde bulundu. Ilk olarak Zeytin Kooperatifi'ni ziyaret eden Baskan Zekai Kafaoglu, sonrasında Erdek Soförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı e Erdek Ziraat Odası'nı ziyaret etti.