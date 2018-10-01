PÖH’ler yalnız bırakmadı

NUSAYBIN'DE
2016'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan PÖH
Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu Abdülhamit için sünnet kınası yıldı. PÖH'ler sünnet kınasına katıldıTüm Emekli Polis Özel Harekat Derneği tarafıdan, 2016 yılında Nusaybin'de PKK'ya karşı yürütülen hendek operasyonunda şehit olan PÖH Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu 9 yaşındaki Abdülhamit Buğra Han'ın sünneti öncesi kına gecesi düzenlendi. Geceye Sakarya ailesinin akraba ve yakınlarının yanı sıra kentte görev yapan PÖH'ler de katıldı. Tüm Emekli Polis Özel Harekat Derneği Başkanı Uğur Yenen, bütün şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını, onları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. TEŞEKKÜR ETTI
Şehitlerin emaneti olan çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini aktaran Yenen, "Bugün de oğlumuzun sünnet düğünü öncesinde kına gecesi düzenledik. Bu geceyi de şehit ailemizle düzenledik, inşallah bu gece güzel paşamızın hayatının dönüm noktası olur" dedi. Şehidin eşi Habibe Sakarya da bu mutlu gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "Allah herkese böyle güzel günler nasip etsin, herkes çocuğunun mürüvvetini görsün inşallah" dedi. Abdülhamit Buğra Han Sakarya ise, "Sünnetime gelen herkese teşekkür ederim" dedi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, yerel sanatçılar da sahne aldı.