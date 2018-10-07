TİM Kadınlar Konseyi’ne Egeliler damga vurdu

TÜRKIYE genelindeki ihracatçı birliklerinin yönetim
ve denetim kurullarında görev yapan kadınlardan oluşan 55 kişilik "TİM Kadın Konseyi"nde Ege İhracatçı Birliklerini temsilen 18 kadın ihracatçı yer aldı. Türkiye'de ihracatçı birliklerinde ilk kadın başkanın 2002-06 yılları arasında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Deniz Ataç
olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TİM bünyesinde ilk kez oluşturulan "TİM Kadın Konseyi"nde her üç kadın ihracatçıdan birinin Ege İhracatçı Birlikleri temsilcisi olmasından gurur duyduklarını belirtti. KADINLAR ÇALIŞMALI
Türkiye'de kadının iş hayatına daha fazla katkı koyması gerektiğine inandıklarını belirten Eskinazi, "Çalışmayan kadınlarımız eşi üzerinden sağlık hizmetini alıyor. İş hayatına yeni girecek kadınlarımızın eşlerinin sosyal güvencesi varsa onlardan sağlık primi kesilmemesini sadece emeklilik primi kesilmesini öneriyoruz. Bu sayede kadınlarımızın istihdamı daha teşvik edici hale gelmiş olur" diye konuştu. Eskinazi, ihracatta rol modeli olan başarılı kadın ihracatçıların bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları sonrasında ihracatta kadın sayısısı artacağını söyledi.