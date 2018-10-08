Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kuş Cenneti’nde sessizlik

’nde sessizlik

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Kuş Cenneti’nde sessizlik
Avrupa Konseyi tarafından 'A' Sınıfı Diploma verilen Manyas 'nde göç sonrası yuvalar boş kaldı, kuluçka zamanındaki kuşların cıvıl cıvıl sesleri, yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Her yıl, şubat, mart ve nisan aylarında ve ülkelerinden 'in Bandırma ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Manyas Kuş Cenneti'ne gelen göçmen kuşlar, yuva yapıp kuluçkaya yattıktan sonra yavrularını büyüttü ve göç zamanı gelince geldikleri sıcak ülkelere döndüler. görevlileri tarafından yaptırılan 50 yapay yuvada kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar ise göç etmeyip Kuş Cenneti'nde kaldı. Göl suları önümüzdeki yıl kuşlar gelmeden önce doğal olarak yükselecek ve yuva bulunan ağaçlar ile yapay pelikan yuvaları sular altında kaldığı için kuşlar rahatça kuluçkaya yatabilecekler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuş Cenneti’nde sessizlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN