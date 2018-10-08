Kuş Cenneti’nde sessizlik

Avrupa
Konseyi tarafından 'A' Sınıfı Diploma verilen Manyas Kuş Cenneti
'nde göç sonrası yuvalar boş kaldı, kuluçka zamanındaki kuşların cıvıl cıvıl sesleri, yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Her yıl, şubat, mart ve nisan aylarında Afrika
ve Güney Asya
ülkelerinden Balıkesir
'in Bandırma ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Manyas Kuş Cenneti'ne gelen göçmen kuşlar, yuva yapıp kuluçkaya yattıktan sonra yavrularını büyüttü ve göç zamanı gelince geldikleri sıcak ülkelere döndüler. Milli Park
görevlileri tarafından yaptırılan 50 yapay yuvada kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar ise göç etmeyip Kuş Cenneti'nde kaldı. Göl suları önümüzdeki yıl kuşlar gelmeden önce doğal olarak yükselecek ve yuva bulunan ağaçlar ile yapay pelikan yuvaları sular altında kaldığı için kuşlar rahatça kuluçkaya yatabilecekler.