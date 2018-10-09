İnan: Başarıya ulaşacağız

AK
Parti İzmir İl Gençlik Kolları
'nda, bölge toplantılarının üçüncüsü ve sonuncusu Menderes'te gerçekleştirilirken, İzmir'in 30 ilçesindeki teşkilatla da bir araya gelinmiş oldu. Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "AK Parti
'nin İzmir'de başarıya ulaşması için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Tüm ilçelerimizdeki arkadaşlarımız büyük heyecan ve motivasyon içinde. Bunu sahaya da yansıtarak İzmir'de fark yaratacağız" dedi. Menderes Belediye Başkanı Soylu da konuşmasında gençlerin yapacağı çalışmaların önemine dikkat çekerek, İzmir'in tüm belediyeleri ve Büyükşehir'in AK belediyecilikle tanışacağına olan inancını paylaştı.