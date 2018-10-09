Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İnan: Başarıya ulaşacağız

İnan: Başarıya ulaşacağız

Giriş Tarihi: 9.10.2018
İnan: Başarıya ulaşacağız
AK Parti 'nda, bölge toplantılarının üçüncüsü ve sonuncusu Menderes'te gerçekleştirilirken, İzmir'in 30 ilçesindeki teşkilatla da bir araya gelinmiş oldu. Başkanı Bülent Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "'nin İzmir'de başarıya ulaşması için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Tüm ilçelerimizdeki arkadaşlarımız büyük heyecan ve motivasyon içinde. Bunu sahaya da yansıtarak İzmir'de fark yaratacağız" dedi. Menderes Belediye Başkanı Soylu da konuşmasında gençlerin yapacağı çalışmaların önemine dikkat çekerek, İzmir'in tüm belediyeleri ve Büyükşehir'in AK belediyecilikle tanışacağına olan inancını paylaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnan: Başarıya ulaşacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN