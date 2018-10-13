Izgaralar unutuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
'nda trafik akışını hızlandırmak amacıyla başladığı karayolu taşıt alt geçidi inşaatını geçtiğimiz yıl tamamlayarak hizmete soktu. Vali Konağı
'nın (Eski Ege Ordu Komutanlığı konutu), hemen önündeki yolun kazılması nedeniyle karayolu taşıt alt geçidinin kara tarafında geçide paralel olarak oluşturulan servis yolu da tramvay hattı döşenirken kazı çalışmalarından nasibini aldı. Tramvayın ray döşeme çalışmaları tamamlandıktan sonra karayolu taşıt alt geçidinin üst tarafı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yapılmak üzere düzenleme çalışmaları başladı. Bu kapsamda bozulan servis yolu yaklaşık 3 ay kadar önce büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından asfaltlandı. Bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirirken kamunun milyonlarca lirasını yapboza kurban eden İzmir
Büyükşehir Belediyesi, burada da benzer bir uygulamaya imza attı. YAZIK GÜNAH
Yağmur suyu kanalları ve ızgaralar unutulunca bu sefer henüz asfaltlanalı 3 ay bile olmayan yol tekrar kazıldı. Dökülen asfaltın kırılarak bu sefer de yağmur suyu ızgaraları için tekrar kazılması çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Evlerinin önü şantiyeye çevrilen ve yıllarca toz toprak yüzünden kapı pencere açamayan vatandaşlar, yaşananlara isyan etti. Çevre düzenlemelerinin yapılmasıyla birlikte tam rahat nefes alacakken, asfaltlanan yolun tekrar kazılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Ödediğimiz vergiler belediyenin iş bilmezliği yüzünden heba oluyor. Önce yapıyorlar, üzerinden 3 ay geçmeden gelip tekrar kazıyorlar. Ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla ızgaraları yapmayı unutmuşlar. Yazıktır günahtır. Yol, kullanılmadan yamalı bohçaya dönüştü" diyerek yaşananlara isyan etti. Daha önce buranın otopark olarak kullanıldığını hatırlatan vatandaşlar, "Yol kazılınca, otopark da iptal oldu. Tam inşaat bitti diye sevinirken yeniden kazdılar" dedi.