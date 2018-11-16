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İnan: ’de farkı yaşatacağız

Giriş Tarihi: 16.11.2018
İnan: İzmir’de farkı yaşatacağız
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda, yerel seçim çalışmalarının ele alındığı ve ilk etapta toplam 12 ilçede yapılması planlanan Danışma Meclisi toplantıları tamamlandı. Toplantılara katılan İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, toplantıların teşkilat içindeki dayanışma ve enerjiyi daha da arttırdığını söyledi. Başkan İnan, "Gençler olarak İzmir'deki yerel yönetim anlayışını değiştirmek ve partimizin başarısına katkıda bulunmak için elimizden geleni yaparak, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlere yönelik sıra dışı projelerimizle büyük fark yaratacağız. Heyecanımız hiç bitmeyecek. Yerel seçimde emeklerimizin karşılığını alarak, başarıya ulaşacağız" dedi.
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İnan: İzmir’de farkı yaşatacağız
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