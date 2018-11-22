Uşak’ta suya yüzde 20 indirim

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, enflasyonla topyekûn mücadeleye destek olmak adına oy birligiyle alınan kararla su fiyatlarında indirime gidildi. 2019 bütçelerinin görüsüldügü Usak Belediye Meclisi'nde 2018 su bedellerine göre suya yüzde 20'lik bir indirim kararı alındı. Alınan karar 1 Ocak 2019 itibariyle faturalara yansıyacak. Belediye Baskanı Nurullah Cahan, "Istedik ki bu mücadeleye Usak Belediyesi olarak tam destek verelim ve vatandasımızın bütçelerine destek olalım. Onların bir nebze olsun bu ekonomik sıkıntıda rahat etmeleri anlamında yüzde 20'lik ciddi bir su indirimini kararlastırdık" dedi.