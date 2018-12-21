İZDENİZ yine yanlışa geldi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ Genel Müdürlüğü, iç körfezde yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere 117 milyon Euro'ya aldığı 15 adet katamaran cinsi gemileri tam kapasite çalıştırmak yerine, başka vapur kiralamak için ihaleye çıktı. İZDENİZ'in iki kez iptal ettiği ihalenin ardından çıktığı 3. ihaledeki değişiklikler kafa karıştırdı. İZDENİZ, 2012 yılında 117 milyon Euro'ya 15 adet katamaran cinsi tekne satın aldı. Teknelerin gövdelerinin karbon kompozitten inşa edilecek olması o süreçte tartışmaları da beraberinde getirdi. Meslek odaları o süreçte tekne cinsine ve karbon kompozit gövdeye iç körfez için uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz etseler de değişen bir şey olmadı. Filonun son gemisi geçtiğimiz yıl İzmir'e geldi. İhale sürecinde Başkan Aziz Kocaoğlu, yeni nesil gemiler geldikçe yolcu taşımacılığı hizmeti satın alınan Turyol Teknelerinin kademeli olarak gönderileceğini söylese de evdeki hesap çarşıya uymadı. Yeni alınan vapurların işletme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle İZDENİZ çareyi iç körfezdeki yolcu taşımacılığında Turyol teknelerini çalıştırmakta buldu. Gün içinde yeni alınan katamaran cinsi teknelerin bir kısmı çalıştırılırken önemli bir bölümü de Üçkuyular Vapur İskelesi'ne çekilip sefere çıkarılmazken Turyol'a ait tekneler yolcu taşımaya devam etti. Geçtiğimiz ekim ayında İZDENİZ, elindeki katamaran cinsi yeni nesil gemileri çalıştırmak yerine 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle iç körfezde yolcu taşımacılığı hizmeti almak için 5 adet vapur kiralama ihalesine çıktı. Egeli Sabah'ın gelişmeleri manşetine taşımasının ardından da ihaleyi iptal etti. Ardından resmi internet sitesinde 17 Aralık'ta ikinci ihale yapılacağını duyurdu. İhale ilanı yayınlandıktan bir gün sonra ikinci ihale de ilki ile aynı kaderi paylaştı, iptal edildi. Egeli Sabah'ın yakından takip ettiği gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. İZDENİZ son olarak 17 Aralık'ta üçüncü kez yolcu taşımacılığı hizmeti almak için gemi kiralama ihalesine çıkacağını duyurdu. Son ihale 17 Aralık'ta gerçekleşti. Bu sefer diğer ihalelerden farklı olarak kiralanacak tekne sayısında indirime gidildi. 5 olan tekne sayısı 4'e, garanti mil ise 60 binden 48 bine çekildi. Bu yöntemle idarenin belirlediği muhammen bedelin, kamu ihale kanununda belirlenen sınır değerin altında kalması sağlandı.Tüm bu değişikliklerin ardından iptal edilen son iki ihaleye, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun (KİK) açık ihaleleri düzenleyen 19. maddesine göre çıkan İZDENİZ, 17 Aralıkta teklifleri alınan son ihaleye KİK'in görev ve yetkisinde bulunmayan, istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını düzenleyen 3 'G' maddesi üzerinden çıktı. İZDENİZ'in bir ay gibi kısa bir süre içinde aynı iş için 3 kez ihaleye çıkması kafa karıştırdı. Son çıkılan ihalenin diğer ihaleler gibi açık ihale yöntemi ile değil de KİK'in istisnaları kapsayan 3 'G' maddesinden çıkılmış olması tartışmaları da beraberinde getirdi.