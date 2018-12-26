Köpeklerin zehirlenmesine hayvanseverlerden tepki

İZMIR'IN Menemen ilçesinde 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı. İddiaya göre, vatandaşların site içerisinde uzun zamandır beslediği 11 köpeğin ağızlarında köpük çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen belediyeye bildirdi. 11 köpekten 6'sının öldüğü belirlenirken, köpeklerin zehirlendiği iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanları uzun zamandır beslediklerini belirten site sakinlerinden Leyla Dokuzkardeşler, "Buradaki köpekleri istemeyenler vardı. Bu köpekleri her önüne gelen beslemezdi, belirli insanlar vardı besleyen. Bize göre kasten zehirlendi. Menemen Belediyesi veteriner ekiplerini aradık çok geç geldiler. Geldiklerinde de 11 köpekten 6'sı ölmüştü. Yemek verip zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bunu köpeğe yapan kişi mutlaka bulunmalı" dedi.

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