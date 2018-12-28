İmamlar madde bağımlılarını hayata bağladı

BUGÜN NELER OLDU

İzmirli imamlar, 17 madde bağımlısının tedavi sürecinde yanında oldu ve onları hayata bağladı. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yaklaşık 6 ay önce kentteki imamlarla bir araya gelerek madde bağımlısı kişilere ulaşmalarını istedi. İmamlar, projeyi cuma hutbesinde cemaate anlattı ve çevrelerinde bulunan ve tedavi olmak isteyen bağımlıların il müftülüğüne başvurmalarını önerdi. Balkan, bizzat görüştüğü madde bağımlılarını evlerinin yakınında bulunan camilerin imamlarıyla bir araya getirip, onlarla zaman geçirmelerini sağladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki AMATEM'de tedavi süreci başlayan madde bağımlılarını o süreçte imamlar yalnız bırakmadı. İmamlar, proje sayesinde 17 kişinin yeni bir hayata "Merhaba" demesini sağladı. Sağlığına kavuşan iki kişi, kendilerine destek olan imamlarla kutsal topraklara gitme hakkı kazandı. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Başvuran 50 kişiden 17'si sağlıklarına kavuştu. Diğerlerinin tedavisi sürüyor" dedi.