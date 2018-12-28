Öğrenciler file ördü

BUGÜN NELER OLDU

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam etmekte olan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında lise öğrencilerine alışveriş filesi örme eğitimi verdi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturarak farkındalık yaratmayı amaçlayan proje, çevre kirliliğini önleyerek atık oluşumunu azaltmayı hedefliyor.İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen projenin ilk etabına, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri katıldı.Türkiye'de yılda 35 milyar adet naylon poşet kullanıldığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "Bakanlık olarak amaç doğaya ve canlılara büyük zararlar veren naylon poşet kullanımını ülkemizde tamamen yasaklamak. Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 440 poşet kullanıyor. Naylon poşet kullanımını zorlaştırmak amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren naylon poşetler vatandaşa ücret karşılığı verilecek" dedi. Naylon poşet kullanımını azaltmayı hedeflediklerini belirten Albayrak, "Amacımız kişi başına düşen yıllık poşet tüketim miktarını ilk etapta 2019 yılında 440 adetten 90'a indirmek.2025 yılına kadar da bu rakamı 40'a düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz'ün desteği ile okullarımızda file örme eğitimlerine başlıyoruz.Böylece İzmir'de eğitim öğretim gören 850 bin öğrenciye, 5 milyona yaklaşan nüfusa mesaj vermeyi hedefliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Albayrak ile Yahşi öğrencilerin ördüğü fileleri inceledi, çalışmalarında başarılar diledi.