1 Nisan’da güneş İzmir’den doğacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Kınık, Bergama ve Dikili ziyaretlerinin ardından Aliağa'ya ziyarette bulundu. İlk olarak MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret eden Zeybekci, ardından partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Nihat Zeybekci'ye "Sonuna kadar yanınızdayız" dedi. Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Nihat Zeybekci ve beraberindekileri kalabalık bir partili grubu karşıladı. AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın'ın açılış konuşmasının ardından sırasıyla birer konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in özlediği belediyeciliğe AK Parti ve Nihat Zeybekci ile kavuşacağını vurguladı.İzmir'de yerel seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan Nihat Zeybekci, "Kolay olsaydı, bu iş AK Partililere kalmazdı. Bundan 15 sene önce İzmir'in problemlerini çözmek kolaydı. Bugünse çok zor ama İzmirli farkında. İzmir doğuştan Allah'ın yarattığı en güzel şehirlerden bir tanesi... Muhteşem ovaların, vadilerin ve nehirlerin buluştuğu, denizi ve tabiatıyla muhteşem bir altyapısı olan bir şehir. Maalesef mazeretçilerin eline düşmüş. Maalesef 'ama, fakat, ancak' diyen bahaneci, umursamazların eline düşmüş. İzmir suistimal ve istismarcıların eline düşmüş. Artık zamanı, bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız adaylığımızı açıklamadan önce 'İzmir adayı sen olacaksın' dediğinde, 'baş üstüne' dedik. İzmir'i gerçekten bu bahanecilerin elinden kurtaracağımıza inanmasaydık, İzmir'i ideolojik mantalitelerine kurban eden bu anlayışın elinden kurtaracağımıza inanmasaydık, bugün burada sizin karşınızda olmazdım" dedi.İzmir'de Türkiye'nin hiçbir şehrinde örneği olmayan bir biçimde katı atıkların dağlara ve derelere döküldüğünü söyleyen Zeybekci, "İzmir atık sularını çok büyük bir oranda arıtmadan tabiata veriyor. İzmir çocuklarımıza kapalı spor salonları üretememiş. Trafik sorununu çözememiş. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1,6 metrekare. Bu oran birçok şehirde yaklaşık olarak 15 metrekaredir. 5 yılda göreceksiniz bunu 15 metrekarenin üzerine çıkaracağız. Projelerimizden çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu gün sizlere sadece merhaba demeye geldim. 15 gün içerisinde yine bir araya geleceğiz. Projelerimizi anlatmaya değil, sizinle tanışmaya geldik. On beş gün içerisinde tekrar bir araya geleceğiz hem projelerimizi paylaşacağız ve yeniden 'Bismillah' diyeceğiz. Tutmadığımız el, dokunmadığımız gönül kalmayacak. Derinden sessiz bir dalga geliyor. 1 Nisan günü sabah Anadolu'ya güneş İzmir'den doğacak" diye konuştu.