17 yaşındaki genci pompalıyla vurdular

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Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi meydana gelen olayda bir çocuk av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta bekleyen 17 yaşındaki Ahmet Demir, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı. Talihsiz genç, kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah sesinin duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırının ardından kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan ve ağır yaralandığı görülen talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden plakasız otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.