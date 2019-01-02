Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 17 yaşındaki genci pompalıyla vurdular

17 yaşındaki genci pompalıyla vurdular

Giriş Tarihi: 2.1.2019
17 yaşındaki genci pompalıyla vurdular
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi meydana gelen olayda bir çocuk av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta bekleyen 17 yaşındaki Ahmet Demir, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı. Talihsiz genç, kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah sesinin duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırının ardından kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan ve ağır yaralandığı görülen talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden plakasız otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşındaki genci pompalıyla vurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN