Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bucaspor’da Muhammet isyanı

’da Muhammet isyanı

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Bucaspor’da Muhammet isyanı
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da U19 takımının en golcü oyuncularından olan Muhammet Arslantaş'ın Medipol Başakşehir'le 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalaması camiayı karıştırdı. Geçen sezon Eski Başkan Ahmet Doğan döneminde cüzi bir rakam karşılığında Başakşehir altyapısına gönderilen 21 yaşındaki oyuncudan hiç bedel alınamayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden eski yönetime ağır eleştiriler yöneltti. Futbolseverler paylaştıkları mesajlarda, "Geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Muhammet Arslantaş, takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Doğan yönetimi Muhammet'i Başakşehir altyapısında deneyim kazanarak parlaması için gönderdi. Ancak oyuncu Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Bu nasıl bir anlaşma? Kulübümüz bu oyuncudan para kazandı mı?" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bucaspor’da Muhammet isyanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN