Bucaspor’da Muhammet isyanı

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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da U19 takımının en golcü oyuncularından olan Muhammet Arslantaş'ın Medipol Başakşehir'le 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalaması camiayı karıştırdı. Geçen sezon Eski Başkan Ahmet Doğan döneminde cüzi bir rakam karşılığında Başakşehir altyapısına gönderilen 21 yaşındaki oyuncudan hiç bedel alınamayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden eski yönetime ağır eleştiriler yöneltti. Futbolseverler paylaştıkları mesajlarda, "Geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Muhammet Arslantaş, takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Doğan yönetimi Muhammet'i Başakşehir altyapısında deneyim kazanarak parlaması için gönderdi. Ancak oyuncu Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Bu nasıl bir anlaşma? Kulübümüz bu oyuncudan para kazandı mı?" ifadelerini kullandı.