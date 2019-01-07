Eymen’in umudu hücre naklinde

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan ev kadını Bahar Bulut (27) ve demir ustası Gökhan Bulut (38) çiftinin 5 yaşındaki oğulları Eymen, 8 ay 1 haftalıkken özel hastanede normal doğum ile dünyaya geldi. Bahar Bulut, doğumdan sonra minik Eymen'in kuvözde geriye doğru C harfi şeklinde yattığını gördü, ancak hemşireler, iddiaya göre bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 ay boyunca geriye doğru kasılan ve neredeyse hiç uyumayan Eymen'deki farklılığı fark eden aile, birçok farklı hastaneye gitti ancak teşhis konulamadı. Daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) doğum sırasında Eymen'in oksijensiz kalarak beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan tahliller sonucunda serebral palsi (SP) teşhisi konulan minik Eymen, şimdi iyileşebilmek için kök hücre tedavisi olmayı bekliyor.

TEDAVI OLACAK

Eymen'in iyileşeceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığını belirten Bahar Bulut, "Doğumu yaptıran doktordan şikayetçi olduk. Bilirkişi ve adli tıp uzmanları, doktoru kusurlu bulmadığı için dava açılmadı. Tek isteğinin oğlunun iyileşmesi. Şu anda haftada 1 saat fizik tedavi görüyor. Orada fizik tedavi uzmanı Buket hanım Hindistan'da Eymen'in tedavi edilebileceği ile ilgili bizleri umutlandırdı. Daha önce Hindistan'da tedavi olan çok kişi varmış. Orada kök hücre nakli olması gerekiyor. Döndüğünde de havuzda fizik tedavi görmesi lazım. Biz Hindistan'da bulunan hastaneye başvurduk ve Eymen'in orada tedavi edilebileceğini söyleyerek kabul ettiler. Şimdi tek derdimiz tedavi için gerekli olan yaklaşık 45-50 bin lirayı bulabilmek" diye konuştu. Eymen'in fizyoterapisti Buket Uzun ise, "Eymen tedaviye olumlu cevaplar veren bir çocuk. Hindistan'da bireysel olarak çocuklara bakıldıktan sonra karar verilen bir tedavi yöntemi uygulanılıyor. Eymen için sorduğumuzda uygun bir çocuk olduğu yanıtını aldık. Keskinlikle olumlu döneceğini düşünüyorum" diye konuştu.