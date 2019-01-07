Sarıkamış şehitleri için yürüyüş yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Şarıkamışşehitleri için İzmir, Uşak, Denizli ve Manisa'da etkinlikler düzenlendi. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı nedeniyle anma yürüyüşü yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı düzenlediği "Sarıkamış Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" etkinliği çerçevesinde gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. 7'den 70'e vatandaşların iştirak ettiği yürüyüşte 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Uşak'ta, "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ile Şekerevleri Şehitliği'ne kadar yürüdü. Denizli'de öğrenciler, 50 metrelik Türk bayrağı açtı. Manisa'da ise, 19 Mayıs Stadyumu önünde Şehzadeler Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılan öğrenciler 104 metre uzunluğundaki Türk bayrağını yaklaşık 2 kilometre taşıdı.