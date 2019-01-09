Grev ertelendi

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR kent içi toplu ulaşımın omurgasını oluşturan İZBAN'da 10 Aralık'ta başlayan ve yüz binlerce İzmirliyi mağdur eden grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile son buldu. Önceki gün AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin 30 gündür devam eden greve ilişkin resmi Twitter adresinden yaptığı "Bu mağduriyetin devamına izin vermeyeceğiz" açıklamasının ardından dün resmi gazetede yayınlanan kararname ile grevin 60 gün süreyle ertelendiği duyuruldu. Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Bu karar grevin siyasal olmadığının bir ifadesi. Bize, 'Bu grev ideolojik bir grevdir, bu grev CHP'nin İzmir'de kaybetmesine yönelik çabaların sonucudur' diyenler vardı. Grevin ertelenmesi bunlara bir cevaptır" dedi. Bu açıklamaların ardından sabah saatlerinde İZBAN'ın Alsancak İstasyonu'na asılan grev pankartları sendika üyelerince söküldü. Personelin işbaşı yapmasının ardından saat 11.14 itibariyle seferler başladı. 30 günlük çilenin sona ermesinde büyük rol oynayan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İzmir halkının kış şartlarında daha fazla eziyet çekmesine müsaade edemezdik" dedi. Grevin sona ermesi için sendika ile yapılan tüm görüşmeleri, TCDD'nin verdiği yetkiyle İZBAN adına Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yürüttüğüne dikkat çeken Zeybekci, "Önce yüzde 22, son olarak da yüzde 26 zam teklifine rağmen sendika, kendi önerisinde ısrar etti. Ne çalışanların ne de İzmir halkının mağdur olmasını istemediğimiz için bu süreye kadar sonuç alınmasını bekledik. Ancak grevin giderek uzaması ve mağduriyetin daha da büyümesi üzerine, devreye girmek zorunda kaldık" diye konuştu.Zeybekci, şöyle devam etti: "Bu aşamadan sonra 60 gün içinde İZBAN ve sendikanın uzlaşması beklenecek. Eğer yine uzlaşma sağlanamazsa, bu sefer Hakem Heyeti'ne gidilecek. Başka bir deyişle ya uzlaşma sağlanacak ya da Hakem Heyeti'nin kararı geçerli olacak. Yasaya göre grev tekrarı söz konusu değildir. İzmir'in neresine gitsem, vatandaşların bana ilettiği ilk soru 'İZBAN grevi ne zaman bitecek' oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin sayısız mesaj aldım. Grev nedeniyle içinden çıkılamaz hale gelen trafik eziyetini biz de yaşadık. Bu duruma bir an evvel son vermek gerekiyordu. Gereğini yaptık. Konun siyasi malzeme yapıldı ve vatandaş üzerinde bilinçli olarak yanlış algı yaratıldı. Sıkıntının çözülmesine rağmen hala da İZBAN grevi üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler. İzmir'in sorunlarını çözmekten aciz olanlar, kendi eksikliklerini bizim üzerimize atmaya çalışıyor. Ancak İzmir halkı, her şeyin farkında ve bu söylemlere kesinlikle inanmıyor. Biz, hiçbir mazeret üretmeden, sorunun çözümü için uğraştık. İzmirlinin çektiği sıkıntıya son verdik." Yolculardan Sevgi Ürgün (18), "Grevin bitmesi ile çok sevindim. Grev yüzünden okula giderken günde 12 liraya gidiyordum. Maddi anlamda da çok kötü etkilendim. Grevin bitmesine vesile olanlara teşekkür ediyorum" dedi. Yağmur Bozatlı (21), "Grev beni çok zorluyordu. Alsancak'a kursa gelebilmek için günde 3 kere araç değiştiriyordum. Grevin bitmesine çok sevindim" diye konuştu. Tunç Yılmaz (28), "Grev yüzünden mağduriyet yaşadık. Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti" ifadesini kullandı. Emre Diren (33), "Cumhurbaşkanımızın kararını sabah öğrendim ve çok sevindim. Çilemiz bitti" dedi.