Minik Alperen’in videosu ağlattı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in vefatından 2 ay önce okul servisinin olduğu bir reklamı izlemek için sevinçle koştuğu ve reklamdaki karakteri canlandırmaya çalıştığı görüntü ortaya çıktı. Okul servisinin olduğu reklam filmini çok seven ve bu reklam çıktığı zaman büyük mutluluk yaşayan Alperen'in servis aracını durdurmaya çalıştığı görüntü aileyi duygulandırdı. Göz yaşlarını tutamayan baba Serkan Sakin, bilgisayarını karıştırırken bulduğu Alperen'in videosunu izleyince çok etkilendiklerini söyledi. Sakin, Alperen'in "Örümcek adam" karakterini çok sevdiğini, videoda Alperen'in kendilerini almadan giden okul servisine "örümcek adam" karakteri gibi ağ atarak durdurmaya çalışan öğrencileri taklit ettiğini ifade etti.Videonun Alperen'in vefatından 2 ay önce eşi tarafından çekildiğini dile getiren Sakin, "Geçenlerde oturup izledik yine. Şöyle bir durum var, örümcek adam kılığında kendini hissetmesi ve koşup reklamlardaki okul servisini durdurmak istemesi daha önceden verilmiş bir haber gibiymiş, biz bilemedik. Bizi açıkçası çok fazla etkiledi. Alperen zaten hayat dolu, yerinde duramayan bir çocuktu. Afacandı. Bu video bize hatıra kaldı" diye konuştu. Videoyu çok manidar bulduklarını ifade eden Sakin, "Dilim dolanıyor, giremiyorum artık o konulara. Hissetmiş gibi sanki. Gördüğümüz zaman şok olduk. Okul servisini dışarıda gördüğü zaman çok seviniyordu ve Örümcek Adam gibi kollarını açıp onları durdurmaya çalışırdı. Okul delisiydi, arkadaşlarımı göreceğim, okuldan geldiğinde arkadaşlarımla 'Şunu yaptım, oynadık' diye hepsini anlatan bir çocuktu. Bilemezdik ki Alperen'in servislere, okullara bu kadar yakın olduğu zaman böyle sorumsuz bilinçsiz kişiler tarafından hayatına son verileceğini" dedi. Öte yandan Sakin, ne olursa olsun hukuk savaşından vazgeçmeyeceğini söyledi.