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AK Gençlik’ten seçim kampı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
AK Gençlik’ten seçim kampı
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın her ilçe için detaylı analizler yapılarak seçim stratejisine son şeklinin verilmesi amacıyla Kayseri Erciyes'te girdiği 3 günlük kamp, dün sona erdi. Kampa, il başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da olmak üzere 50 kişi katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, ilçe başkanlarıyla bire bir görüşmeler yaptı. Kampın çok verimli geçtiğini söyleyen İnan, "Biz, İzmir'deki en güçlü gençlik hareketeyiz. Seçimlere en hazır olan gençlik teşkilatı da yine biziz. 31 Mart'taki seçimde yaklaşık 750 bin genç, oy kullanacak. Gençler, sonucun belirlenmesinde çok etkili olacak. Biz de bunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Sıra dışı etkinliklere imza atacağız" dedi.
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AK Gençlik’ten seçim kampı
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