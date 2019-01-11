Cemre’nin umudu Cumhurbaşkanı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Yunus ve ev kadını Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz'a (10), geçen yıl mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Cemre'ye, başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki 15 günlük yoğun bakım tedavisi ardından geçtiğimiz temmuz ayında taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunuyor. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor.Cemre, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurdu. AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi aracılığı ile geçtiğimiz cumartesi günü fabrika açılışları için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giden Cemre, hastalığını anlattı. Cemre'yi dinleyen Erdoğan, destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi. Erdoğan'ın devreye girmesi sonrası kendi doktoruyla görüştükten sonra umutlanan Cemre, Ankara'dan gelecek haberi bekliyor. Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Münire Cemre Yılmaz, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Çok istiyordum görüşmeyi ve çok mutlu oldum. Doktoruyla ayrıca görüştüm. Çok sevindim. İnşallah kalp nakli olmak istiyorum. Büyüyünce de kalp doktoru olmak istiyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesinin ardından umutlandıklarını belirten Cemre'nin babası Yunus Yılmaz, "Kızım şu anda yapay kalp ile yaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Sağlık sektöründe gerçekten güzel şeyler yaptı. Bunu kızımın tedavisinde gördük ve inandık. Çok sağ olsun. Kendileri ile görüşme imkanımız oldu ve bize desteklerinin olacağını söyledi. Bir an önce kalp nakli olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bunun sözünü verdi. Elinden geleni yapacağını söyledi. Kızımın hayata tutunması için nakil bekliyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, bize yardımcı olsun. Kızımın özgürlüğe kavuşması için nakil bekliyoruz" dedi.Cemre'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüren AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi ise, "Biz Cemre ile yaklaşık 6 ay önce tanıştık. Cemre bizi ilk gördüğünde 'Cumhurbaşkanımla görüşmek istiyorum' dedi. Ben de ona söz verdim. 'Seni görüştüreceğim' dedim. Nasip oldu gelişinde Cemre'yi görüştürdük. Bizim için önemli olan Tayyip Bey'in bize olur demeseydi. Biz orada hem Tayyip Bey hem de doktoru ile görüştük. İnşallah hayırlı haberler bekliyoruz" dedi.