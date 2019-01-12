Sırada Behic ve Cano var

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.İzmir kulübünün, sol bek adayı Bursaspor'un sezon başında 1.5 milyon Euro'ya PSV Eindhoven'a sattığı Aziz Behic.. Başkan Mehmet Sepil, Hollanda ekibinde sadece 4 lig maçında şans bulabilen Behic'i bonservisi ile birlikte transfer etmeyi planlıyor.Ligin ilk yarısında 18 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, Kolombiya takımlarından Independiente Medellin formasıyla harikalar yaratan German Cano'yu ikna etmeye çalışıyor.Elde kalan Nabil Ghilas'ı Antalya kampına götüren, Oscar Scariaone ile yollarını bir türlü ayıramayan Ege temsilcisi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatanGöztepe'nin transfer listesinde olan 30 yaşındaki German Cano, şimdiye kadar Avrupa'da hiçbir takımda forma giymedi. Hücumun yanında sağ ve sol kanatta da görev yapan golcü futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.