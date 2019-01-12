Sırada Behic ve Cano var

Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Huesca formasını giyen Serdar Gürler ve Fortuna Düsseldorf'da oynayan Muhayer Oktay'la anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, şimdide sol bek ve forvet problemini çözmeye çalışıyor.
İzmir kulübünün, sol bek adayı Bursaspor'un sezon başında 1.5 milyon Euro'ya PSV Eindhoven'a sattığı Aziz Behic.. Başkan Mehmet Sepil, Hollanda ekibinde sadece 4 lig maçında şans bulabilen Behic'i bonservisi ile birlikte transfer etmeyi planlıyor. Göztepe'de diğer sol bek adayları ise Ali Adnan ve Emilo İzaguirre. TRAORE'NİN LİSANSI ASKIYA ALINACAK
Ligin ilk yarısında 18 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, Kolombiya takımlarından Independiente Medellin formasıyla harikalar yaratan German Cano'yu ikna etmeye çalışıyor. Göztepe, Medellin'de 50 maçta 33 gol atan 30 yaşındaki Arjantinli forvetin alternatifi olarak da Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le görüşmelerini sürdürüyor.
Elde kalan Nabil Ghilas'ı Antalya kampına götüren, Oscar Scariaone ile yollarını bir türlü ayıramayan Ege temsilcisi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Adama Traore'nin lisansını askıya alarak, yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlıyor. KİMDİR?
Göztepe'nin transfer listesinde olan 30 yaşındaki German Cano, şimdiye kadar Avrupa'da hiçbir takımda forma giymedi. Hücumun yanında sağ ve sol kanatta da görev yapan golcü futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.