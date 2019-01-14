Bakan Kurum’dan Kafaoğlu’na ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret için geldiği Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bakan Murat Kurum, ziyaretin son bölümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'nin şeref defterini imzaladı. Başkan Zekai Kafaoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından üretilen ürünlerden oluşan sandık hediye etti. Bakan Kuruma, Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz tarafından tablo hediye edildi. Bakan Kurum'a ayrıca Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından Balıkesir'in simgesi Şadırvan maketi ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin kristal maketi hediye edildi. Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.