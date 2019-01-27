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’da soba tüpü patladı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Bayraklı’da soba tüpü patladı
İzmır'ın Bayraklı ilçesinde Ahmet Tuncay ve Gülsevim Ergün çiftinin ısınmak için yaktığı sobanın tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün çifti, yanan evden kendi imkanlarıyla çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Saçlarında ve kollarında yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen çift, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Bayraklı’da soba tüpü patladı
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