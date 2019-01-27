Gazilere verdiği sözü yerine getirdi

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Uşak Belediye Başkanı . Nurullah Cahan, Kıbrıs Gazileri'ne verdiği sözü tutarak yeni binalarına kavuşturdu. Eski yeri Belediye İş Hanı olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Uşak Şubesi, Uşak Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşa edilen yeni merkezine taşındı. Derneğin ilk misafiri Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan oldu. Yeşillikler içinde hak ettikleri yeni dernek merkezine kavuşan gaziler mutluluğunu dile getirdi. Ankara- İzmir Yolu üzerinde, civarı park ve bahçelerle çevrili yeni bina Gazilerin rahat kullanımı için Başkan Cahan yeni binanın yapım aşamasındaki her detayı yakından takip etti.