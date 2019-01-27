Sındırgı’da Öykü ıçın seferberlık

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Balıkesır'ın Sındırgı ilçesinde, lösemi hastası minik Öykü Arin için kök hücre kampanyası düzenlendi. Sındırgı Belediyesi ve Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi iş birliğiyle ilçe meydanında "Sen de Gel Umudum Ol" projesi kapsamında kan ve kök hücre bağışı toplandı. Yeni umutlara kapı açmak maksadıyla vatandaşlardan kan örneklerinin alındığı ve kan bağışlarının kabul edildiği kampanya ilgi gördü. Sındırgı'nın kök hücre bağışı konusunda da hassas olduğunu belirten Kızılay Kan Merkezi doktoru Ahsen Elif Güneş, "Son dönemde kampanyalar düzenleniyor. Kan bağışı birçok kişinin de bildiği gibi mutlaka gönüllü olarak bağışlandığında elde edilen bir ürün. O yüzden bu konuda hassas olmamız çok önemli" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir ise, "Hastalarımızın sağlığına kavuşması için kök hücre bağışı yapıyoruz" dedi.