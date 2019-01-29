CHP toz duman

CHP'nin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları büyük tartışmaların yaşandığı MYK ve PM toplantılarının ardından belirlendi. Partinin Büyükşehir Adayı Tunç Soyer oldu. Böylece 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu, PM'den çıkan kararın ardından koltuğunu Soyer'e kaptırmış oldu. Genel Merkezin hışmından Kocaoğlu'nun ekibi de nasibini aldı. CHP Genel Merkezi, 2014'teki seçimlerde Aziz Kocaoğlu'nun önerisi ile aday gösterilen belediye başkanlarının neredeyse tamamını tasfiye etti. En büyük sürpriz Bornova'da yaşandı. Kocaoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve adaylığına kesin gözü ile bakılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da koltuğunu kaybedenler arasındaki yerini aldı.

YOL KAPATTILAR

İlçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi sırasında resmen kıyamet koptu. MYK'dan çıkan isimler dışarıya sızınca deyim yerindeyse ortalık savaş alanına döndü. Çiğli ve Bayraklı'da sokağa dökülen partililer yol kapattı, 'Ali Engin ve Cevat Durak'ı istemiyoruz' eylemi yaptı. MYK'da Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Ali Engin ile Narlıdere'den belediye başkan adayı olarak gösterilen Utku Gümrükçü, PM'de yer değiştirdi. Gümrükçü, ilçe başkanlığı yaptığı Çiğli'den, Engin de Narlıdere'den belediye başkan adayı oldu. MYK'dan çıkan liste 2 fireyle PM'de onaylandı. Buca'dan Aydoğan Hepdemirgil ile Bayraklı adayı Cevat Durak PM'de yeterli oyu alamayınca adaylıkları geri çekildi. Bu iki ilçe adayının belirlenmesi 31 Ocak'ta yapılacak PM toplantısına kaldı.