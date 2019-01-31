KOSGEB, girişimcileri hayallerine kavuşturuyor

Çalıştığı işten memnun olmayan, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerin adresi KOSGEB olmaya devam ediyor. KOSGEB Manisa Müdürü Mustafa Oğuz Kılınç, girişimciliğin başlı başına bir heyecan olduğunu açıkladı. Girişimciliğin bir hedef, bir hayal olduğunu kaydeden Kılınç, KOSGEB olarak özellikle girişimcilerin bu hayallerine ulaşması için destekler verdiklerini söyledi. Kılınç, "Tabi bu destekler, her şey bir hayalle başlıyor. Bu başlangıçta da işletmemizin, yani girişimcimizin en kırılgan olduğu yıllarda ayakta durabilmeleri adına verdiğimiz desteklerle büyüyen işletmeler, gelişen işletmeler şeklinde bir sürecimiz oluyor. KOSGEB olarak kadın girişimcilerimiz olsun, engelli girişimcilerimiz olsun, şehit yakınlarımızın birinci derecede yakınları olsun bunlara yönelik pozitif bir ayrımcılığımız var. Burada destek rakamlarımızı daha da yükseliyor" dedi.

PROGRAM YENILENDI

1 Ocak itibariyle girişimcilik destek programının tamamen yenilendiğini belirten Kılınç, "31 Aralık 2018'e kadar mevcut program kapsamında başvurularımızı aldık. Ancak 1 Ocak'tan itibaren tamamen yeni bir program, daha çok desteğin olduğu, daha az prosedürün olduğu bir sisteme geçiyoruz. Özellikle imalatçı bir takım ürünler üretecek olan girişimcilerimize yönelik 100 bin liradan başlayıp 300 bin lira kadar hibe şeklinde desteklerimiz var. KOSGEB olarak girişimciler bizim için çok kıymetli" dedi.