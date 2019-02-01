Antik Çağ’dan kalma heykelcikler bulundu

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AantıkÇağ'da İzmir'de yapılan ve bin 500 yıl önce üzeri toprakla kapanan Smyrna Tiyatrosu kazılarında heykelcikler bulundu. Pişirilmiş topraktan yapılan heykelciklerin dönemin sanatçılarına olan hayranlığı göstergesi olduğu tespit edildi. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, "Arkeolojik kazılarda çok sayıda figürin parçası bulduk. Oyundaki aktörlerle ilişkili heykelcikler. Belli ki aktörlerin figürinleri yapılmış ve hayranları tarafından saklanıyor. Günümüzde insanların futbolcuların, sanatçıların resimlerini saklaması gibi" dedi. Prof. Dr. Ersoy, "O dönemde fotoğrafın, görselin olmadığını düşünürsek insanlar sevdiklerine ait anıları saklamak istemişler. Örneğin Smyrna Agorası'nın duvarları üzerinde gladyatörlerin resimlerinin yanı sıra isimleri de yer alıyor. Belli ki onları seven, tutan gruplar var. Bir hayran kulübü var diyebiliriz" diye konuştu. Akın Ersoy, buldukları sanatçı figürinlerini, müzelere teslim ettikleri bilgisini verdi.