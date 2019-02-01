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İZTO’dan dalgakıran projesi’ne ek süre talebi

Giriş Tarihi: 1.2.2019
İZTO’dan dalgakıran projesi’ne ek süre talebi
İzmır Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı IZTO binasında gerçeklesti. Toplantıya AK Parti Izmir Büyüksehir Adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Zeybekci'ye Izmir ile ilgili taleplerini ileten Özgener, "5 milyon 251 bin 670 lira harcadıgımız Dalgakıran Projesi'ndeki sözlesmemiz 2021 yılında son buluyor. Eger bu süre uzatılır ve kıyı bölgesi, Marina Projesi ve Konak Pier bir bütün olarak degerlendirilirse, bu bölgeyi Izmir'e en güzel sekilde kazandırabilecegimize inanıyoruz" dedi. Fuar Izmir'in hizmete açılmasıyla Kültürpark'ta Izmir Enternasyonal Fuarı ve Uluslararası Kitap Fuarı düzenlendigini hatırlatan Özgener, bu alanda halka yönelik butik fuarların da düzenlenmesi gerektigine isaret etti. Özgener, Alsancak'taki eski sigara fabrikasının bulundugu alanın kentin ihtiyacı olan nitelikli bir sanat galerisini de içerisinde barındıracak sekilde kültür merkezine dönüstürülmesi gerektigini dile getirdi.
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İZTO’dan dalgakıran projesi’ne ek süre talebi
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