Kazanan yine Çardak olacak

Denızlı Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan ilçe gezileri kapsamında Çardak'ta ziyaretlerde bulundu. Vatandaslar tarafından yogun ilgi gören Baskan Zolan, Çardaklılarla birlikte omuz omuza vererek "çözülemez" denilen sorunları çözmeye devam edeceklerini vurguladı. Denizli'nin Büyüksehir statüsüne kavustuktan sonra Çardak'ın son 5 yıl içinde büyük gelisim gösterdiginin altını çizen Zolan, "Çardak, Ankara-Afyon bölgesinden Denizli'ye giris kapımız. Son 5 senedir 'çözülemez' denilen sorunları çözerek ilçemizi güçlendirdik" dedi.