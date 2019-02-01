Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kazanan yine Çardak olacak

Kazanan yine olacak

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Kazanan yine Çardak olacak
Denızlı Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan ilçe gezileri kapsamında Çardak'ta ziyaretlerde bulundu. Vatandaslar tarafından yogun ilgi gören Baskan Zolan, Çardaklılarla birlikte omuz omuza vererek "çözülemez" denilen sorunları çözmeye devam edeceklerini vurguladı. Denizli'nin Büyüksehir statüsüne kavustuktan sonra Çardak'ın son 5 yıl içinde büyük gelisim gösterdiginin altını çizen Zolan, "Çardak, Ankara-Afyon bölgesinden Denizli'ye giris kapımız. Son 5 senedir 'çözülemez' denilen sorunları çözerek ilçemizi güçlendirdik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazanan yine Çardak olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN