İzmır polısınden zehır tacırlerıne geçıt yok

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'nden Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak, Medical Park İzmir Hastanesi'nin kent söyleşilerine katıldı. İl Emniyet Müdürü Aşkın, söyleşide uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Uyuşturucunun kentleşmeyle ilgili bir sorun olduğunu ifade eden Aşkın, İzmir'de göreve başladığı 2016 yılında kentte 800 ila 900 arasında uyuşturucu satıcısı olduğunu, yaptıkları operasyonlarla bin 794 şüpheliyi yakaladıklarını kaydetti. Aşkın, "Bin 71 polis her gün kentteki 216 noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıyor. Arkadaşlarım da 'biz bu kentin çocuklarını koruyacağız, başka çaremiz yok' dediler. 140 gündür o 216 noktadan gitmiyoruz. Belirlenen bölgelerde 7 gün 24 saat müdahale ediyoruz ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyoruz. Bu sürede 890 bin kişiyi kontrol ettik. Uyuşturucuyla ilgili bizden işlem görmüş binlerce kişiye takipte olduğumuzu hissettiriyoruz" diye konuştu.