Kemal bey’den hemşeri kıyağı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'DE merakla beklenen Bayraklı düğümü, seçimlere 51 gün kala çözüldü. Geçtiğimiz hafta Parti Meclisi'nden tek başına aday belirleme yetkisini üzerine alarak partisinin yetkili organlarını bypass eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı'ya kendisi gibi Tuncelili olan Serdar Sandal'ı atadı. Kılıçdaroğlu'nun diğer adaylar dururken Bayraklı'ya kendisi gibi Tuncelili olan hemşehrisini aday göstermesi, parti kulislerinde 'Hemşeri kıyağı' olarak nitelendirildi. Kılıçdaroğlu, daha önce de hemşerisi Ali Engin'i Narlıdere'den aday göstermişti. CHP'de ocak ayının son haftasında yapılan MYK toplantısından adı Bayraklı adayı olarak çıkan Cevat Durak'ın Parti Meclisi'nde (PM) yapılan oylamadan vize alamamasıyla başlayan kriz, geride kalan hafta Kılıçdaroğlu'nun yetki talebine karşılık muhaliflerin Erdal Aksünger'in adaylığının PM'de oylanmasına ilişkin talebiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa resti çekmesine kadar uzanan girişim daha sonra Aksünger'in adaylıktan geri çekilmesi ile son bulmuştu. CHP Lideri, PM'de bir kez daha yapılan oylama sonucunda partisinin tüm belediye başkan adayları listelerinin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve onanması yetkisini üzerine almış bunun sonucu olarak da Bayraklı konusunda son karar kendisine kalmıştı. İki hafta süren bu belirsizlik dünkü Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması ile son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu gökdelenler bölgesi olan ve inşaat sektörünün en gözde merkezi haline gelen Bayraklı'ya hemşerisini aday göstermesi, tepkileri de beraberinde getirdi. "Bayraklı'da aday olmanın yolu Tuncelili olmaktan geçiyor. Bayraklı'da seçimi kaybettiniz başkan" diyerek sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tercihini eleştiren partililer, Bayraklı'daki aday belirleme sürecinden Tunceli lobisinin galmip çıktığını öne sürdü. Bir başka partili de, "Bayraklı'da kazanan Tunceli lobisi oldu. Parti partilikten çıktı, kabileye döndü" ifadesini kullandı. Partililer ayrıca Sayar'ın Çiğli Belediyesi bünyesinde hizmet veren ÇİBEM Eğitim Merkezi'nin kuruluşunda aktif rol alıp kısa süre öncesine kadar da burada yönetici olarak görev yapıyor olmasına da tepki gösterdi.