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satan zanlı yakalandı

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Kaçak içki satan zanlı yakalandı
BALIKESIR'IN Susurluk ilçesinde kaçak içki imal edip, satan tacir jandarma tarafından yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Susurluk ilçesinde H.İ.G.'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine bağlı mahallelerde kaçak içki sattığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 10 plakalı araçta yapılan aramada su bidonu ve şişelerine konulmuş vaziyette 60 litre kaçak rakı ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler muhafaza altına alınarak, şüpheli H.İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Kaçak içki satan zanlı yakalandı
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