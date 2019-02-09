Minik Fatmanur sessizliğe mahkûm

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Hamdiye- Mustafa Kalender çiftinin en küçük çocuğu olan Fatmanur, 30 Eylül 2016'da işitme engeliyle dünyaya geldi. Fatmanur'a daha önce duyabilmesi amacıyla yapılan biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı, sinirleri çok ince olduğu için işe yaramadı. Duyma yetisinin oluşabilmesi için beyin sapı implantı ameliyatı olması gerektiği söylenince Hamdiye Kalender, minik Fatmanur'u Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, anneye, hastane ile bu implant cihazlarının temin edildiği firmanın anlaşmasının sağlanamaması nedeniyle ameliyatların durdurulduğunu söyledi.

'ÇOK MAĞDURUZ'

Fatmanur'un kritik yaşta olduğunu belirterek, bir an önce ameliyat olması gerektiğini vurgulayan anne Hamdiye Kalender, "Fatmanur'a biyonik kulak takıldı ancak sinirleri çok ince olduğu için onunla da duyamadı. Doktorlar beyin sapı implantı olması gerektiğini söyledi. Bu ameliyat İzmir'de yapılmadığı için Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gittik. Fatmanur geçen ağustos ayında ameliyat olacaktı. Fakat orada haziran ayında ameliyatlar durdurulduğu için yapılamayacağı söylendi. Ameliyatlar açılsa bile çok sıra bekleyeceğimizi söylediler. 7- 8 aydır bekliyoruz, hiçbir şey yapılmıyor. Çocuğumuz büyüyor, 3 yaşını geçtikten sonra çocuğum konuşamayabilir. Ameliyat ve cihaz ücretlerini nasıl karşılayacağız, bilmiyorum. Mağdur durumdayız. Devletimizden yardım istiyoruz. Ameliyat olamayan bir sürü çocuk var. Ben de çocuğumun ameliyat olup, duymasını istiyorum" dedi. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Çankır, ise, "Bu ameliyatlarda kullanılan cihazlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) hastanelere ödenen ücrete yapılan zam diliminin, cihazı temin eden firmalar ile hastaneler arasında paylaşılamaması ameliyatların durmasına neden oldu. Beyin sapı ameliyatlarını bekleyen çocuklar şu an sessiz ve mağdur durumda. Yaşları ilerledikçe duymaları da zorlaşacak" diye konuştu.