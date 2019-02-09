Usak’a hafif rayIı sistem müjdesi

AK Parti Usak Belediye Baskan Adayı Mehmet Çakın, projelerini Egeli SABAH'a anlattı. Usak için hayalleri oldugunu dile getiren Çakın, "Bizim Usak için hayalimiz, dogdugumuz, büyüdügümüz kentin, sahip oldugu potansiyeli en etkili biçimde kullanarak, her anlamda bir cazibe merkezi haline gelmesidir. Kentimize çag atlatacak projeler üretecegiz" dedi. Iste özetle söyledikleri;

? Usak için bir hayalim var diyerek yola çıktınız. Peki Usak için hayaliniz nedir? - Dogdugumuz, büyüdügümüz kentteki hayalimiz, ekonomisiyle, sanayisiyle, istihdamıyla, turizmiyle, tarihi ve kültürüyle gerek bölgesinde gerekse tüm Türkiye'de inci gibi parlamasıdır. Ibn Haldun, Mukaddime adlı eserinde; "Cografya, kaderdir" diyor. Usak, bizim kaderimizdir. Sahip oldugumuz tecrübe ve birikimi, toplumun her kesimiyle istisare halinde, sehrimizin hizmetine sunmak, en büyük hayalimizdir.

? Bize, projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? HAFİF RAYLI SİSTEM:

Öncelikle ilk is olarak, hafif raylı sistemle Usak'a çag atlatacagız. Malumunuz kentimizde, vatandaslarımızın en büyük sorunlarından biri ulasım sıkıntısı. Gerekli görüsmeleri yaptık. Istisarelerimizi gerçeklestirdik. Projemiz hazır. Mevcut TCDD altyapısına baglanacak sekilde planlanan, sehrin tam ortasından geçecek yeni hatlarla sehir içi ulasım sorunu tarihe karısacak. Projemiz, üç etapta hazırlanacak. Söz veriyoruz, yapacagız.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ:

Bir diger önemli projemiz olan, içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın, yaslılarımızın eglenecegi, vakit geçirebilecegi, engellilerimizin rahatı için tüm yeterlilikleri saglanmıs Millet Bahçesi'ni de Usak'a kazandıracagız. Mevcut Il Özel Idaresi binasının ve Karayolları'nın bulundugu, yaklasık 55 bin metrekar alan içinde yesil alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüs ve bisiklet yolları, kapalı ve açık otoparklar, meydan ve sosyal tesis alanı yer alacak. KARAAĞAÇ GÖLETİ REKREASYON ALANI:

Bizi çok heyecanlandıran projelerimizden bir digeri ise sehrimizin akcigerleri haline gelecek Karaagaç Rekreasyon Alanı. Karaagaç Gölü etrafında yapılacak projede piknik ve dinlenme alanları, sosyal tesis, göl çevresinde yürüyüs alanları, bisiklet yolları, spor alanları, olta balıkçılıgı ve seyir için teleferik yer alacak. Bölgenin uygun olması sebebi ile kamp alanları belirleyip, sehrimizde turizmi canlandırmak için çok önemli bir projeye imza atmıs olacagız.

ÇARŞAMBA PAZARI:

Çarsamba Pazarımızın bulundugu yerde problemlerimiz var. Bölgede otopark sorunu bas göstermis durumda. Insallah, göreve gelir gelmez; sehrimize, modern, son teknoloji ile tasarlanmıs, kapalı otoparkı ve ihtiyaçların tamamına cevap veren nitelikleriyle Çarsamba Kapalı Pazar Yeri'ni kazandıracagız. Ayakkabıcılar Çarsısı ve Çarsamba Pazarı'nı kapsayan yaklasık 20 bin metrekare alanda yapacagımız alısveris, kapalı otopark ve yesil alan çalısması ile vatandaslarımız, rahatlıkla alısverislerini yapacak.

ÇOCUK KENT:

Yine, son derece vizyoner bir proje olan, çocuklarımızın ve engelli yavrularımızın sehrimizde huzur ve eglence bulacagı, birbirinden güzel oyun alanlarının ve rehabilitasyon merkezinin bulundugu Çocuk Kenti Projesi'ni insallah gerçeklestirecegiz. 80 bin metrekare alanda yapılacak bir yerleskede tüm çocukların birlikte kullanacagı engelsiz bir oyun alanı, sinema ve sosyal faaliyet alanları planlanacak.

HANIMELİ PAZARI:

Kadınlarımızın isgücüne ve ev ekonomisine katılımı da olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü çagımız üretim çagı. Usaklı hanımlarımızı her daim üretime tesvik edecegiz. Onların el isi, göz nuru üretimlerini degerlendirecekleri bir Hanımeli Pazarı insa edecegiz. Ankara-Izmir Yolu üzerinde insa edilecek tesiste; tarhana, eriste, helva, battaniye, halı ve kilim gibi Usak'a özgü ürünlerin satısı yapılacak. Kadınlardan olusacak pazar, Usaklı kadınlarımızın istihdamına da ciddi katkıda bulunacak.

VEFA LOKALİ:

Yaslılarımız, bizim en degerlilerimiz, en kıymetlilerimiz. Onların tecrübe ve birikimlerine her daim ihtiyacımız var. Bu sebeple çalısma arkadaslarımla beraber, onlar için de çok önemli bir proje planladık. Kent merkezimizde emeklilerimizin günlerini dostları ile huzur içinde geçirebilecekleri Vefa Lokali hayata geçirecegiz. Usak için planlarımız bunlarla sınırlı degil. Birçok alanda sehrimize deger katacak, vizyoner atılımlar gerçeklestirecegiz. Söz veriyoruz.