26 yıldır evlatlarının yolunu gözlüyorlar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan, Ömer Çolak ile Ayfer Çolak'ın kızları Zeliha, 1993 yılında evde temizlik yaparken, hava almak istediğini belirterek, dışarı çıktı. Eve dönmeyen kızlarının hayatından endişe eden Ömer Çolak, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zeliha'dan bir daha haber alamayan Ömer Çolak, telefon kayıtlarından, ev telefonlarının bir numaradan 23 kez aradığını tespit etti. Acılı baba, kızının kaçırılmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, yaptığı araştırmada, kendilerini arayan kişinin A.Y. olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını öğrendi. A.Y., kendisini bulup, kızını soran Ömer Çolak'a, Zeliha'nın yanına geldiğini ancak evine dönmesi için otobüse bindirdiğini söyledi.

'KIZIMI BULUN'

Ölmeden önce kızını görmek istediğini dile getiren Ayfer Çolak, "1993 yılında kızım, kardeşine hava almak istediğini söyleyip, evden çıkmış. Kızım kaybolmadan önce evimizin telefonu aranıyordu, ama telefondan ses gelmiyordu. Ben kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Yıllardır kızıma hasretim. Kaç bayram geçti, kızım olmadan. Ölmeden önce kızımı görmek istiyorum. Kaybolduğunda 15 yaşındaydı şimdi yaşıyorsa 41 yaşında. Yetkililerden kızımı bulmalarını istiyorum" dedi. Ömer Çolak ise "Çok aradık. Ama bulamadık. Evin telefonunu arayan kişiyi buldum. Kızımın kendi isteğiyle yanına geldiğini ancak geri gönderdiğini söyledi. Okişinin, kızımın hayatından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçti, evladımıza hasretiz" dedi.



FERIDE'DEN GÜNLERDIR HABER ALINAMIYOR

İZMIR'IN Tire ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Feride Sarp, 29 Ocak Salı günü bir anda ortadan kayboldu. O günden bu yana her yerde kızlarını arayan aile, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Baba Süleyman Sarp, "Kendi isteğiyle evden kaçacak biri değil. Tek isteğimiz kızımızın sağlıklı bir şekilde tekrar eve dönmesi. Perişan durumdayız" dedi.