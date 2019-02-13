İzmir Tanzim istiyor Büyükşehir uyuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla topyekün mücadele kapsamında başlattığı Tanzim Satış noktaları, önceki gün İstanbul ve Ankara'da başladı. 15 milyon nüfuslu İstanbul ile 6 milyon nüfuslu Ankara'da kurulan Tanzim Satış noktaları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Şimdi gözler 4.5 milyon nüfuslu İzmir'e çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, önceki akşam meclis toplantısında İzmir'de de Tanzim Satış noktaları kurulması için öneride bulundu. Kökoğuz, aynı uygulamanın İzmirlilerin de istediğini dile getirirken, CHP cephesinden çıt çıkmadı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bu projeyi biz 1973 yılında gerçekleştirdik" demekle yetindi. Pazar ve marketlerde fiyatların yüksek olduğunu ifade eden İzmirliler, "Kurulacak Tanzim Satış noktalarında ise taze ve ucuza sebze meyve alabileceğiz. Büyükşehir aynı uygulamayı İzmir'de gerçekleştirmeli" diye konuştu. Bu konu ile ilgili Egeli SABAH'a konuşan Ali Kökoğuz, "Pazardaki fiyatlar çok arttı. Tüketiciler de bu fiyat artışından dertli. Üreticiden direk alınarak aracı olmadan Tanzim Satış noktalarında satılan sebze ve meyvelerin fiyatları piyasaya göre daha düşük. Çok akılcı bir işlem. İzmir'de vatandaşlar bunu istiyor. İstanbul ve Ankara'da vatandaşlar yapılan bu hizmetten dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Çok memnun kaldılar. İzmir'de de hemşerilerimiz bize gelip taleplerde bulunuyorlar. Amacımız İzmir'deki vatandaşlarımızı memnun etmek. Ege Bölgesi ve İzmir tarım kenti. Tarım bölgesi. Maalesef ki pazarlarda fiyatlar çok yüksek. Bununla ilgili Tanzim Satış noktalarının acilen İzmir'de de oluşturulması gerekiyor" dedi.

BÜYÜKŞEHIR'E ÇAĞRI

Pazar ve marketlerde fiyatların yüksek olduğunu ifade eden İzmirliler de, aynı uygulamayı görmek istediklerini dile getirdi. Buca'da oturan vatandaşlardan Gülbüz Mert, Tanzim Satış noktalarının İzmir'de de kurulmasını istedi. İki torun sahibi Mert, "Pazar ve marketlerdeki meyve sebze fiyatları belimizi büküyor. Kurulacak Tanzim Satış noktaları ile ürünleri daha ucuza alabileceğiz. Umarım en kısa zamanda sistem burada da faaliyete geçer" dedi. Vatandaşlardan Recep Tekin ise, "Ekmeğimizi yıllardan beri belediye tarafından kurulan Kent Ekmek satış noktalarından alıyorum. Ekonomik olması en büyük etken... Meyve ve sebze için İzmir'de Tanzim Satış yerleri kurulursa bizim için çok iyi olur. Tüketicilere alternatif oluşturulmasını doğru bir karar olduğuna inanıyorum. İzmir Büyükşehir'den de Tanzim Satış yeri istiyoruz" diye konuştu. Hava Güngör de, "Uygulamayı biz de istiyoruz. Fiyatlar en azından yüzde 50'ye hatta daha da aşağıya düşürür. Marketler de bu uygulamayı görüp fiyatları indirirler ve fahiş kazanç ortadan kalkar. Bizler de daha rahat ederiz" şeklinde konuştu.

YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Tanzim Satış noktalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmamasına tepki gösterdi. Şengül, "Yapmıyorlar. Çünkü işlerine geliyor. Bakanlık olarak tanzim satış noktalarını kuracağız. Vatandaşın ucuz ürün alması CHP'nin umurunda bile değil. CHP, 'Fiyatlar ne kadar yüksek olursa o kadar lehimize olur' diyor. Halkın lehine olacak projelere olumlu bakmıyorlar. Ama devletimizin tanzim noktalarını kurması için Büyükşehir'e ihtiyacı yok" dedi. Öte yandan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Tanzim Satış Mağazası Projesi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.