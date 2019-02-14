Kalpler hasta çocuklar için bir oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sanat, is ve cemiyet hayatının tanınmıs isimleri Ferah Sancak öncülügünde düzenlenen "Kalplerimiz Bir" sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Mövenpick Hotel Izmir'de düzenlenen gece önceki yıllarda oldugu gibi bu yılda "Kalplerimiz Bir" olarak adlandırıldı. Sosyal sorumluluk gecesinde, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin tasarladıgı takılar davetlilere sergilendi. Geceden elde edilen gelir Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü yararına kullanılacak. Organizasyonunun öncüsü Ferah Sancak, "Çocuklarımız için bir kez daha "Kalplerimiz Bir" diyoruz. Ve onların güzel gelecekleri için desteklerimizi sürdürecegiz" dedi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin bu gece için tasarladıgı tasarımlar geceye katılanlara sergilendi. Büyük begeni alan tasarımların ardından Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası sahne aldı. Orkestra, geçmisten günümüze hafızalara kazınan keyifli melodilere yer verdikleri repertuarlarıyla katılımcılara keyifli dakikalara yasattı. Enbe Orkestrası'nın muhtesem performansının ardından Kalplerimiz Bir projesi için özel olarak hazırlanan söz ve müzigi Berna Göksu'ya ait "Kalbimiz Bir" isimli sarkı Özel Ertug tarafından seslendirdi.