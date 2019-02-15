Kadir, sağlığına kavuşmak istiyor

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İzmir'de 2017 yılında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'nde yanan ateşi söndürmek için üzerine su sanarak tiner döken Kadir Kara (13), bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı. Yüzü, elleri, kolları ve vücudunun yüzde 70'i yanan Kadir, hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, üst üste geçirdiği 7 ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Ancak gözleri hariç, yüzü tamamen yanan, elleri, kolları ve göğsü de eski haline döndürülmeyen Kara'nın düzelmesi için estetik ameliyat olması gerekiyor. Kara Ailesi, tedavi masraflarının yüksek olduğunu, maddi imkanlarının bu masrafları karşılayacak güçte olmadığını belirtti.Oğlunun geçirdiği kazadan önce şöförlük yapan Eray Kara (43), oğlunun yaralanmasının ardından tedavi için sürekli Ankara'ya gidip gelmek zorunda kaldığı için işi bıraktı. Kadir'in yalnızca sırtının yanmadığını söyleyen Kara, o yüzden sırtından deri alarak göğsüne, kollarına ve yüzüne yama yapıldığını anlattı. Eray Kara, "Kadir, sanayide işe başlamış. Benim haberim yoktu. Kıs bir süre sonra bu olay oldu. Kadir, kendini düz tutamıyor. Nefesi kesiliyor merdiven dahi inip çıkamıyor" dedi.4 çocuğundan biri olan Kadir'in yüzü için de estetik ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Eray Kara, "Doktorlar Kadir'in kaburgalarından parça alarak kulaklarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söylediler. Estetik gerekiyor. Saçları, burnu, kulakları için tedavi gerekiyor. Tedavi masrafları çok yüksek. Bize kimse sahip çıkmadı" diye konuştu. Babaanne Rabia Kara (60), "Çok kötü günler yaşadık. Çocuğumuz için ne yapılması gerekiyorsa onu istiyoruz. Yeter ki çocuğumuzun hayatı kurtulsun. Yaşıtları top oynuyor, o burada ağlıyor" dedi. Dedi Hasan Kara (71) ise, Cumhurbaşkanımız'dan, yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Belki estetik yaparlar, okuluna devam eder" diye konuştu.