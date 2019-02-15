Sakin ailesinden tahliye kararına tepki

BUGÜN NELER OLDU

İzmır Çiğli'de Ağustos 2017'de okul servisinde unutulan ve hayatını kaybeden Alperen Sakin'in (3.5) ölümüne ilişkin görülen davanın temyiz kararına Sakin ailesi tepki gösterdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde görülen temyiz davasında anaokulu sahibi Yurdagül İşgören hariç tüm sanıkların cezalarının düşürülmesi ve tutuklu bulunan servis şoförü Taner İşgören'in de tahliyesine karar verilmesi Sakin ailesini adeta yıktı. Karara tepki gösteren acılı baba Serkan Sakin, "Verilen kararla ciğerim bir daha yandı. Alperen'in başına gelen olaylar ve bize söylenen yalanlar, bu zamana kadar verdiğimiz hukuk mücadelesinde geldiğimiz nokta canımızı acıtıyor. Bizi yargılayanlar elini vicdanına koysun ona göre yargılama yapsın. Son mahkeme de söz hakkı istememe rağmen bana söz hakkı dahi verilmedi. Bu saatten sonra bu kişileri assalar bizim Alperenimiz geri gelmeyecek" dedi. Temyizden çıkan kararın Yargıtay yolunun açık olduğunu hatırlatan baba Sakin, "Bundan sonra Yargıtay'da görüşeceğiz. Çıkan sonuçtan sonra adalet şaşar mı şaşmaz mı diye düşünüyoruz ama Allah'ın adaleti şaşmaz" şeklinde konuştu.