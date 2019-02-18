Müzik tutkusu hayata bağladı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inBuca ilçesinde yaşayan Metin Özkan'a (30), henüz 2 yaşındayken nadir görülen bir kas hastalığı olan Herediter Polinöropati teşhisi konuldu. Zaman içinde bedensel engelli kalan Özkan, tekerlekli sandalyesindeki hayatını şiirle renklendirdi. Bazen yaşadığı zorlukları bazen de hayallerini kaleme alan Özkan, 9 yıl önce rap müzik tutkunu oldu. Kaleme aldığı şiirleri, kiraladığı stüdyolarda seslendirmeye başlayan genç yetenek, bir süre sonra odasını stüdyoya çevirdi. 'Blue Metin Özkan' lakabını kullanarak seslendirdiği şarkılarını ve kliplerini internetten yayınlamaya başladı. En büyük hayali şarkılarını sahnede seslendirmek olan Özkan, Buca Belediyesi'nin etkinliklerinde konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Özkan, şimdi televizyon dizilerinden birinde şarkı söyleyerek tüm engellilere umut olmak istiyor. Rap müziğin kendisi için terapi olduğunu belirten Metin Özkan, "Şarkı söylerken biriyle dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. 300 şarkım var. Bugünlerde dizilerde rap müziğe oldukça büyük ilgi var. Bir dizide şarkılarımdan birini seslendirmek istiyorum" diye konuştu.