Korudağ’dan yeni marka, “EDRA”

Çandarlı Havzası Zeytindağ bölgesinde 20 bin zeytin ağacının bulunduğu 500 dönümlük zeytinlikte faaliyet gösteren Korudağ Zeytin Çiftliği her geçen gün biraz daha büyüyor. İzmir Alsancak'taki İtalyan Sokağı'nda açtığı mağaza ile markalaşma sürecini sürdüren Korudağ Zeytin Çiftliği, üretim tesisi ile yetiştirme ve üretim aşamalarını tamamlayıp ürünlerini kendi markaları ile piyasaya sunuyor. Korudağ Zeytin Çiftliği, Harvena'dan sonra Edremit tipi zeytin ağaçlarından elde edilen erken hasat soğuk sıkım ürünü Edra markasıyla raflarda yerini aldı.

ÜRÜN ZARAR GÖRMÜYOR

Korudağ Zeytin Çiftliği Sahibi Alican İper, kendilerini diğer bir çok markadan ayıran en önemli özelliklerinin kendi arazilerinde, kendi ağaçlarından elde ettikleri zeytinlerden, kendi tesislerinde sıkımlarını yaparak ürünlerini piyasaya kendi markaları ile sunmaları olduğuna dikkat çekti. Bunun yanında çok farklı bir metotla üretim yaptıklarını, bunun İtalyan menşeili bir firmanın geliştirdiği yeni bir teknoloji olduğunu söyleyen İper, "Protoreattore adındaki bu teknoloji ile hazırlanan üretim hattı, Türkiye'de sadece bizim tesisimize kuruldu. Bunun farkını da şöyle anlatabiliriz. Zeytin sonuçta bir meyve, içinde şeker var, ısıya maruz kaldığı zaman alkol ester oluşur. Zeytin sıkımı sırasında yıkanır, kırılır ve "malaksör" denen haznede zeytinin türüne göre yarım saat, 40 dakika yoğrulur. Bu sırada ısıyla beraber bir akkolleşme süreci başlar. Bu da zeytinyağının tüm değerlerini olumsuz yönde değiştirir, zeytinyağına zarar verir. İtalyan bir firmanın geliştirdiği bu yöntem ile yoğurma süresi 40 dakikadan 70 saniyeye iniyor. Alkol açığa çıkmıyor, ürün zarar görmüyor. Bu da bize daha kaliteli yağ üretme imkanı sağlıyor" dedi.

EDRA RAFLARDA

İper, "Edra markamız Edremit türü ağaçlarımızdan elde ettiğimiz erken hasat, soğuk sıkım bir ürün. Artık raflarda yerini aldı" dedi.